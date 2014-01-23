ريدناب يُشبه الجزائري بن طالب بتشافي

أشاد صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير السابق، جيمي ريدناب، بمستوى متوسط ميدان فريق السبيرز، الجزائري الشاب نبيل بن طالب، مُشبهًا إياه بصانع ألعاب نادي برشلونة، الدولي الإسباني تشافي هيرنانديز؛ وذلك نظرًا لما يتمتع به من مهارات فريدة في عالم كرة القدم.

وأثنى ريدناب على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد الأداء اللافت الذي ظهر به رفقة فريقه الإنجليزي، في مبارياته الأخيرة، لاسيّما المباراة قبل الأخيرة أمام كريستال بالاس ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد قدم اللاعب الجزائري الشاب 106 تمريرات، وهو الأمر الذي لم يحققه أي لاعب طوال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تفوق نبيل بـ17 تمريرة كاملة على زميله في الفريق موسى ديمبلي الذي قام هو الآخر بـ89 تمريرة، وتفوق بأكثر من 50 تمريرة كاملة على متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، مايكل كاريك.

ولم يكتفِ اللاعب الجزائري بهذا الرقم، بل أثبت أيضًا معدنه النفيس على صعيد دقة التمريرات، إذ وصل "بن طالب" أيضًا إلى معدل 93.4%، كصاحب أعلى معدل في التمريرات الصحيحة، هذا الموسم، وهو الأمر الذي دفع ريدناب لتشبيه اللاعب الجزائري بصانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني تشافي هيرنانديز.

وكان بن طالب بحاجة إلى ست تمريرات فقط، لمعادلة رقم تشافي هيرنانديز صاحب 112 تمريرة، وهو معدل عالٍ جدًا للاعب شاب أضحى مؤخرًا حديث الشارع الرياضي في إنجلترا.