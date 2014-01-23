صلاح إلى تشلسي بأغلى صفقة في تاريخ العرب

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي رسمياً التعاقد مع اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم نادي بازل السويسري، بعد صراع شرس مع أندية أوروبية عدة حاولت ضم اللاعب الموهوب، وفي مقدمتها ليفربول.

وقال الموقع الرسمي لـ"البلوز" إن النادي أتم الاتفاق نهائياً مع بازل بشأن صلاح، مؤكداً أن ما تبقى فقط هو الاتفاق الشخصي مع اللاعب والكشف الطبي الروتيني، قبل تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن القمة المالية لصفقة التعاقد مع صلاح، إلا أن العديد من التقارير أشارت إلى أن اللاعب المصري انتقل مقابل 16 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب كرة عربي على الإطلاق.

وسطع نجم صلاح مع بازل السويسري خلال الموسمين الأخيرين، وتألق أمام تشلسي بالذات، حيث سجل ثلاثة أهداف في مرمى حارسه المخضرم بيتر تشيك، ونال الإشادة من مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينهو.

وسيجد اللاعب المصري البالغ من العمر 21 عاماً، نفسه أمام منافسة شرسة مع العديد من النجوم لضمان اللعب بشكل منتظم مع تشلسي، الذي تعج صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، ولا سيما في خطوطه الأمامية.

وفي حال تأكدت التقارير الإنجليزية حول قيمة صفقة انتقال صلاح مقابل 16 مليون يورو، فإنه سيصبح أغلى لاعب عربي على الإطلاق، علماً أن المغربي مبارك بوصوفة كان صاحب الصفقة الأضخم عربياً حينما انتقل من انجي الروسي إلى مواطنه لوكوموتيف موسكو.