كأس إسبانيا: "تيلو" يضع برشلونة في مشارف نصف النهائي

وضع كريستيان تيلو فريقه برشلونة على مشارف التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا بقيادته للفوز على ليفانتي 4-1 خارج قواعده الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

وسجل تيلو ثلاثية (60 و81 و86) في اللقاء الذي تخلف فيه فريقه بهدف للمغربي نبيل الزهر (31) قبل أن يهديه خوانفران هدف التعادل في بداية الشوط الثاني (53 خطأ في مرمى فريقه).

واسترد برشلونة اعتباره من ليفانتي الذي أجبره الأحد الماضي على الاكتفاء بنقطة بالتعادل معه 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري المحلي.

وخاض مدرب النادي الكاتالوني الأرجنتيني خيراردو مارتينو اللقاء بتغيير ثمانية لاعبين من التشكيلة التي خاضت لقاء الأحد ولم يبق منها سوى بدرو رودريغيز وتشافي هرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته رقم 400 بقميص "بلاوغرانا" وكان مهندس الأهداف الثلاثة التي سجلها تيلو.

ومن المتوقع أن يحافظ برشلونة على هذه الأفضلية الواضحة عندما يستضيف لقاء الإياب الأربعاء المقبل.

كما قطع ريال سوسييداد شوطا هاما نحو نصف نهائي بفوزه على ضيفه راسينغ سانتاندر 3-1.

ويدين سوسييداد بفوزه إلى ميكيل غونزاليس الذي سجل ثنائية (4 و33) فيما أضاف المكسيكي كارلوس فيلا الهدف الثالث (60).

أما هدف سانتاندر الذي يستضيف مباراة الإياب في الـ30 الحالي، فكان من نصيب العاجي مامادو كونيه (83).

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الأربعة مع الفائز من مواجهة برشلونة وليفانتي.