مانشستر يونايتد يواصل الانهيار ويخرج من كأس الرابطة

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة هذا الموسم تحت قيادة مدربه ديفيد مويس وخرج من الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس الكابيتال وان) عقب خسارته 1/2 بركلات الترجيح أمام ضيفه سندرلاند الأربعاء بملعب أولد ترافورد.

ولجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم مانشستر 1/صفر ليتعادل الفريقان 2/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة حيث سبق لسندرلاند الفوز 2/1 في مباراة الذهاب التي جرت في السابع من يناير الجاري، علماً أن لوائح البطولة لا تتضمن قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين إلا عقب انتهاء الوقت الإضافي للمباراة الذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد 2/1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأحرز جوني إيفانز الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 37 من متابعة لركلة ركنية نفذها عدنان يانوزاي قابلها داني ويلباك بتسديدة غير متقنة ليلحق إيفانز بالكرة قبل أن تتجه إلى خارج الملعب مسددا الكرة برأسه داخل الشباك.

وجاء هدف التعادل لسندرلاند في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني عن طريق فيليب باردسلي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسقط الكرة من يد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد قبل أن تتهادى الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن مانشستر في طريقه للخروج من البطولة، فاجأ المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز الجميع بإحراز الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بعدما تلقى كرة عرضية من عدنان يانوزاي من الناحية اليسرى سددها هيرنانديز مباشرة بقدمه داخل الشباك.

ومن المنتظر أن يلتقي سندرلاند مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة في الثاني من مارس المقبل على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.