هولندا تهتز على وقع "فضيحة" للاعب مغربي الأصل

لا يزال اسم اللاعب المغربي الأصل، آدم ماهر، يتردد على نطاق واسع في وسائل الإعلام الهولندية، بعدما نشرت إحدى المجلات صورة فاضحة له برفقة "بائعة هوى" داخل حافلة، الأمر الذي يرجّح فكرة رحيله عن ناديه الحالي أيندهوفن نحو نادٍ أوروبي آخر.

وأثار آدم موجة من الجدل بعد انتشار الصورة، التي سارعت إدارة ناديه للقول إنها قديمة وتعود لما قبل 18 شهراً، وسط تأكيد العديد من الصحف الهولندية أن القيمة السوقية للاعب قد تنخفض إلى النصف على وقع تلك الفضيحة.

وذكرت تقارير هولندية وإيطالية أن نادي ميلان الذي يعاني في "الكالتشيو"، يسعى لاستغلال الموقف والحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة، بناء على طلب مدرب الفريق الجديد كلارنس سيدورف.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن ميلان قد ينجح في ضم ماهر مقابل 12 مليون يورو، بعدما كان قبل ذلك مطروحاً للبيع مقابل 22 مليون يورو، بيد أن الحادث الأخير هوى بسعره بشكل كبير.

ويعتبر آدم ماهر (20 عاماً) أحد أبرز مواهب كرة القدم الهولندية في الوقت الحالي، وقد مثّل منتخب "الطواحين" الأول وهو في الثامنة عشرة من عمره، حيث خاض معه 5 مباريات دولية، ومثّل قبل ذلك منتخبات هولندا المختلفة اعتباراً من تحت 15 عاماً.