الدعيع الصغير ينقذ "خزينة" الهلال .. ومدرسته

لطالما كان أبناء الدعيع حماة لشباك الهلال، يذودون عنها بكل ما أوتوا من قوة، ابتداء من عبدالله حارس مرمى المنتخب الذي حقق أول الإنجازات السعودية قبل ثلاثة عقود، وصولاً لشقيقه محمد الذي حضر للهلال مطلع الألفية الحالية، وبقي معه لمدة عقد كامل، كان الذهب والأزرق لا يفترقان أبداً حتى اعتزل منتصف العام 2010.

عائلة الدعيع بقيت وفيّة لشباك الهلال، ولم يهن على العائلة الشمالية رؤيتها تهتز كثيراً خلال المواسم الثلاثة الماضية، ولهذا قدمت لمحبي الأزرق المدافع سلطان، ابن الحارس الأكبر، ليكون حلاً لمشكلة دفاعية يعاني منها صاحب المركز الثاني منذ فترة طويلة.

حضور الدعيع المبهر خلال ما مضى من جولات، لم ينقذ الهلال ومدربه سامي الجابر فقط، بل إنه أعاد شيئاً من الثقة للفئات السنية في النادي العاصمي، ومقدرتها على إنتاج مدافع شاب، جرياً على عادتها القديمة، والتي توقفت عنها خلال أكثر من عقد، جعلت الإدارات المتعاقبة تتفحص خزائنها وحساباتها في كل فترة انتقالات للحصول على مدافع جيد يرتق ثغرة كل ما عالجها الهلال تعود وتكشف عن سوأتها من جديد.

وخلال عقد كامل، انتدب الهلاليون 14 مدافعاً، أكثر من نصفهم أجانب، ودفعوا 65 مليوناً ثمناً لذلك، حيث جلبوا عبدالعزيز الهليل من النهضة لقاء 900 ألف ريال سعودي، وأسامة هوساوي مقابل 12 مليوناً، وماجد المرشدي بـ150 ألف ريال من الجبلين، وعبدالله الحافظ من باكوس دي فيريرا بـ2.5 مليون ريال، ولاعب الرائد السابق يحيى المسلم بقيمة 11 مليوناً، وياسر تكر لاعب أحد بـ60 ألف ريال، فيما كان السنغالي كادر مانغان أغلى الصفقات التي أبرمها الهلال بـ15 مليون ريال، والبرازيلي مارسيلو تافاريس بـ1.4 مليون، والكوري كواك تاي هو بـ5.6، وديغاو من فلومنينزي البرازيلي مقابل 7 ملايين، والبوليفي رونالد رالديس بـ6 ملايين، وأوزيا دي باولو بثلاثة ملايين ريال، والغامبي سيفو سولي مقابل 800 ألف، وتشو هوان بـ1.3 مليون ريال.