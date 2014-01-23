"الرباط الصليبي".. يهدد مشاركة فالكاو في المونديال

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعرض نجمه الكولومبي الدولي، راداميل فالكاو غارسيا، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلى الأرجح سيغيب عن نهائيات كأس العالم بالبرازيل.

وأوضح نادي موناكو في بيان موجز "يبدو أن اللاعب تعرض لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، وهي قطع في الرباط الصليبي".

وأضاف النادي الفرنسي "اللاعب سيخضع لعملية جراحية في غضون الأيام القليلة المقبلة. الأطباء سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تعافيه في أسرع وقت ممكن".

ونظراً إلى خطورة الإصابة بات من المتوقع أن يغيب فالكاو عن كأس العالم، وهو يمثل ضربة قوية للمنتخب الكولومبي بعد أن شارك اللاعب في 51 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 20 هدفاً.

وغادر فالكاو الملعب على محفة والألم بادٍ على وجهه في الدقيقة 40 من المباراة أمام مونتس أور أزيرجيس (أحد أندية الهواة) في دور الـ32 لبطولة الكأس، بعد تعرضه لعرقلة من الخلف.

واضطر لاعب أتلتيكو مدريد وبورتو وريفر بليت السابق، الذي كان افتتح التسجيل في المباراة قبل ذلك بربع ساعة، أن يغادر الملعب فوراً تاركاً مكانه لإيمانويل ريفيري.

وسبق أن غاب فالكاو، الذي يفتقد إلى بعض التوفيق منذ انضمامه لموناكو مطلع الموسم الجاري، عن عدة مباريات بسبب الإصابة.