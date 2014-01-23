"الكأس" .. لقب العاصمة المفضّل

تحب بطولة كأس ولي العهد السعودي أن تكون بخزائن أحد أندية العاصمة بشكل أكثر من البقية، وهي التي قررت البقاء في الرياض لموسم سابع على التوالي، حيث ستنتظر عاماً كاملاً قبل الخروج لتشاهد المتنافسين يتقاتلون للحصول عليها من جديد الشتاء القادم.

وتشير سجلات الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حصول أندية العاصمة على لقب كأس ولي العهد 18 مرة، قبل خوض النهائي المرتقب بين قطبي الرياض مطلع شهر فبراير المقبل، مقابل 13 مرة لأندية الغربية الاتحاد والأهلي والوحدة، ومرتين فقط لأندية المنطقة الشرقية.

ولا تبدو بطولة كأس ولي العهد السعودي استثناء بميلها إلى أندية العاصمة، حيث يوضح سجل أبطال كأس إيطاليا إلى اكتساح ناديي العاصمة، روما ولاتسيو، بقية الأندية بحصولهما على 15 لقباً، للأول نصيب الأسد من تلك الألقاب، فيما يأتي خلفهما يوفنتوس وإف سي تورينو، ناديي المدينة الشمالية بـ14 لقباً.

وفي إنجلترا، تتفوق العاصمة بالحصول على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على بقية المناطق، بفضل أندية أرسنال وتشلسي وتوتنهام وويست هام التي جلبت لمدينة الضباب 28 لقباً مقابل 17 بطولة لأندية مدينة مانشستر.

وفي فرنسا، رقص الباريسيون 17 مرة بعد حصول أنديتهم باريس سان جيرمان وكلوب فرانسيي "قبل إغلاقه" وكساج باريس وأرسي باريس ونادي باريس على بطولة كأس فرنسا.

وتبقى أندية مدريد، العاصمة الإسبانية، هي الحلقة الأضعف في بطولات الكأس بالدوريات الأوروبية، حيث حققها الريال وجاره أتليتكو 28 مرة، مقابل 30 مرة لبرشلونة وإسبانيول، ناديي مقاطعة كاتالونيا، و27 مرة لإقليم الباسك ممثلاً باتليتكو بلباو وريال سوسيداد.