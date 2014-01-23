يانوزاي على رأس المطلوبين في برشلونة

جدد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مفاوضاتهم مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل الحصول على خدمات صانع ألعاب فريق الشياطين الحمر، عدنان يانوزاي، خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت دايركت نيوز" الإنجليزية، فقد أبدى مسؤولو نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغبتهم الكبيرة في ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنّ مجلس إدارة النادي الكاتالوني سيصطاد في مياه مانشستر العكرة، حيث سيُحاول استغلال ثغرة في عقد يانوزاي مع اليونايتد تُتيح له الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر في حال فشل الفريق بالصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل لاتفاقٍ مع لاعبه المولود في بلجيكا عدنان يانوزاي للاستمرار مع الفريق حتى نهاية موسم 2017-2018، ليقطع الطريق أمام جميع الفرق التي حاولت التعاقد معه.

إلا أنّ احتلال فريق الشياطين الحمر المركز السابع في سُلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد يدفع اللاعب لتغيير رأيه والتوجه نحو الملاعب الإسبانية؛ من أجل ضمان شرف اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيّما أن هناك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل صوب أي وجهة يختارها في حال لم يصعد فريقه إلى بطولة " التشامبيونز ليغ".

وتُعتبر هذه هي المرة الثانية التي يُحاول فيها مجلس إدارة نادي برشلونة استمالة اللاعب الذي تعود جذور عائلته إلى إقليم كوسوفو، إذ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقتٍ سابق أنّ نادي برشلونة قد دخل في منافسة شرسة للفوز بصفقة يانوزاي.

ويُعد يانوزاي واحدًا من أفضل المواهب الكروية التي بزغ نجمها في ملاعب الكرة الإنجليزية في الآونة الأخيرة، حيث تُشبهه جماهير الشياطين الحُمر بمهاجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الأفضل في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو.