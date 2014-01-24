الأولمبي السعودي يسقط الأردن ويتأهل لنهائي كأس آسيا

بلغ المنتخب العراقي لكرة القدم المباراة النهائية من كأس آسيا الأولمبية (تحت 22 سنة) بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 1-صفر، اليوم الخميس، في نصف النهائي.

وسجل مصطفى ناظم جاري الهدف في الدقيقة 72.

ويلعب العراق في النهائي، الأحد، مع السعودية التي تغلبت على الأردن 3-1، فيما يلتقي الخاسران في مباراة المركز الثالث السبت.

وفي المباراة الأولى، قدم المنتخب العراقي عرضاً فنياً رائعاً أزاح به خصمه الكوري الجنوبي، واتسمت مجريات الشوط الأول بالسرعة والحذر في آنٍ، وكان العراق الطرف الأخطر، واستطاع تهديد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكن الدفاع الكوري نجح في الحد من خطورتها.

ومل الكوريون في هذا الشوط إلى التحضير الهجومي بهدوء، وهددوا مرمى جلال حسن في الكرات الثابتة كان الحارس لها على الموعد.

وفي الشوط الثاني الذي حمل إثارة أكبر، كان العراقي أكثر سرعة ورغبة في البحث عن افتتاح التسجيل بعد تماسك قوي في خطوطه، وفرض أسلوبه في وسط الميدان إلى أن حقق مبتغاه بتسجيل هدف الفوز.

وفي المباراة الثانية، تدين السعودية بالفوز ونيل بطاقة العبور إلى مسجلي الأهداف الثلاثة، وهم عبدالله العمار (30)، ومحمد مجرشي (65)، وعبدالفتاح عسيري (90+2 من ركلة جزاء)، فيما سجل حمزة الدردور (35) هدف الأردن.

وقدم الفريقان مباراة سريعة، وظهرت رغبتهما في حسم النتيجة، فشهدت منطقة العمليات صراعاً محتدماً من فرض النفوذ والتحكم بمجريات اللعب.

وكان هدف السبق للسعودية قد أشعل وتيرة المباراة حتى نجح الأردنيون في تعديل النتيجة.

وواصل المنتخبان مساعيهما في الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم، وحصل الأردن على ركلة جزاء، لكن الحارس السعودي أحمد الرحيلي تألق في التصدي لتسديدة حمزة الدردور (54).

وكشف منتخب السعودية دفاع خصمه، واستطاع تسجيل هدفين وحسم النتيجة.