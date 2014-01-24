النصر يجدد عقد حارسه عبد الله العنزي

جدد نادي النصر السعودي عقد حارسه، عبدالله العنزي، لمدة خمس سنوات مقبلة اعتباراً من بداية الموسم المقبل دون الكشف عن المبالغ المالية.

وانضم العنزي للمهاجم محمد السهلاوي والمدافع عمر هوساوي، اللذين جددا عقدهما مع النادي الأسبوع الماضي.

وانضم العنزي لنادي النصر في عام 2005 من نادي عرعر (أحد أندية الدرجة الثالثة)، وبرز خلال المواسم الثلاثة الماضية بشكل لافت، حيث أصبح من أميز الحراس في الدوري السعودي، وانضم للمنتخب السعودي الأول للمرة الأولى في أكتوبر الماضي استعداداً لمواجهة العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة.