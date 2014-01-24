تهديدات بالقتل.. وراء رحيل "روسيل" عن "برشلونة"

كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن السبب الرئيسي الذي دفع رئيس نادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، لتقديم استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكاتالوني.

ونقلت الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "كامب نو" تصريحاً لرئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، أكد فيه أنه قد تنحى عن منصبه كرئيس للنادي الكاتالوني على خلفية تلقيه تهديدات بالقتل هو وأسرته.

وأشار روسيل إلى أنه قد تلقى تهديدات بالقتل -هو وأسرته- تسببت في قراره بالرحيل عن نادي برشلونة، نافياً بشكل قاطع الأنباء التي تناقلتها صحف إسبانية عدة، والتي ربطت موضوع استقالته بالدعوى المقدمة ضده، والتي تتهمه باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكاتالوني قادماً من سانتوس البرازيلي.

وذكر رئيس نادي برشلونة أنه لا يزال على ثقة بأن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لا تشوبها أي شائبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تعرض إلى انتقادات ظالمة من الصحف الإسبانية.

وكان قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، بابلو روث، قد قبل النظر في الدعوى المقدمة ضد رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، من جانب عضو مجلس إدارة النادي الكاتالوني خوردي كاساس، والتي تتهم الأول باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "برشلونة".

وهو ما اعتبرته صحيفة "لا فانغارديا" السبب الرئيسي وراء رحيل روسيل عن "برشلونة"، حيث قالت الصحيفة في تقرير لها إن رئيس النادي الكاتالوني السابق، قد فضل الاستقالة من منصبه، ليرفع الحرج عن إدارة نادي برشلونة خلال التحقيقات، على أن يتولى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو إدارة النادي حتى انتهاء دورته الانتخابية عام 2016.