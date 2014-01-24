دوري جميل: "الطير" يقهر التعاون بهدف قاتل

قاد المغربي حسن الطير مهاجم الشعلة فريقه إلى فوز ثمين على مضيفه التعاون في افتتاح المرحلة 19، التي شهدت تعادل الشباب والاتفاق سلبياً وفوز الفيصلي على الفتح حامل اللقب 2-1.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة نجح الشعلة صاحب المستويات المميزة في الفترة الأخيرة إلى خطف ثلاث نقاط ثمينة من التعاون.. فالفريقان نجحا في المحافظة على شباكهما نظيفة طوال شوطي اللقاء إلا أن المهاجم المغربي حسن الطير والعائد من الايقاف في المباراة السابقة أمام النصر أبى إلا أن يضع بصمته ويهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعدما نجح بتسجيل هدف الفوز الشعلاوي عند الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده إلى النقطة 23 في المركز السابع مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 28 في المركز الرابع مؤقتاً.

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تعادل سلبي بين الشباب والاتفاق

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض واصل فريقا الشباب والاتفاق نتائجهما السلبية هذا الموسم بعدما تعادلا سلبياً في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن الجولة 19 من دوري جميل.

وارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 28 في المركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 22 في المركز الثامن مؤقتاً.

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الفيصلي يخطف فوزاً ثميناً



وفي المجمعة حقق الفيصلي فوزاً ثميناً على الفتح حامل اللقب 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الفتح "الذي خسر في المرحلة السابقة من العروبة" هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه الكونغولي دوريس سالمو عند الدقيقة الثامنة.. ونجح الأردني ياسين البخيت مهاجم الفيصلي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة "48".. قبل أن يتمكن مهاجم الفيصلي نيكاسيو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة "60".



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير.. وبقي الفتح على رصيده السابق 21 في المركز التاسع.