دوري جميل: "ديربي" جدة يخطف الأنظار

تستأنف مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، غداً الجمعة، ويبرز فيها "دربي" جدة بين الأهلي والاتحاد.

يلعب غداً أيضاً الفيصلي مع الفتح حامل اللقب، والتعاون مع الشعلة، والشباب مع الاتفاق، ويلتقي السبت الرائد مع الهلال، ونجران مع النهضة، والنصر مع العروبة المتصدر.

وتتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع الذي سيكون مسرحاً لدربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ورغم ابتعاد الفريقين عن المنافسة على اللقب، فإن المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، وتغطية إعلامية مختلفة، نظراً للتنافس بينهما منذ سنوات طويلة.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحسين مركزه في سلم الترتيب، خصوصاً الأهلي الذي يبحث عن المركز الثالث لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، ولكن عطفاً على مستوى الفريقين، فإن الكفة تبدو متكافئة إلى حد كبير بينهما ولا يمكن التكهن بنتيجتها حتى إطلاق صافرة النهاية.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 27 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 7، وتعادل في 6، وخسر 5 مباريات، ويتطلع إلى تحقيق النقاط الثلاث وتعويض خسارته الأخيرة أمام الهلال، خصوصاً أن الفريق حالياً يعتبر مكتمل الصفوف بعد تعافي مهاجمه البرتغالي لويس ليال ومصطفى بصاص من الإصابة، إلى جانب اكتمال جاهزية صانع ألعابه البرازيلي دي أوليفيرا.

أما الاتحاد فيدخل المباراة وهو في المركز السادس برصيد 23 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز كما خسر في 5، وتعادل في 8 مباريات، ويأمل بقيادة مدربه الجديد الأوروغوياني خوان فيرزيري في تجاوز عقبة مضيفه والاقتراب من المركز الثالث الذي لن يكون بعيداً عليه، لا سيما أن الفارق بينه وبين التعاون الذي يحتل المركز الثالث لا يتجاوز خمس نقاط.