رئيس برشلونة الجديد.. مختص في "كرة السلة"

يعتبر جوسيب ماريا بارتوميو، الذي أصبح الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، الذراع اليمنى للرئيس المستقيل ساندرو روسيل، وكان يعمل نائباً أولاً له منذ عام 2010، وقبل ذلك عمل مع الرئيس السابق خوان لابورتا، ولكن في مجال "كرة السلة".

بارتوميو من مواليد برشلونة في 6 فبراير عام 1963، ويعمل في منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات المتخصصة في خدمات الموانئ والمطارات والحلول اللوجستية لمركبات النقل الكبيرة، وصيانة محطات توليد الكهرباء.

ودخل بارتوميو في قائمة روسيل التي اكتسحت انتخابات عام 2010، ومنذ ذلك الحين عُيّن نائباً أولاً لرئيس النادي، وأصبح أحد أبرز الوجوه في إدارة النادي الكاتالوني، قبل أن يصبح رئيساً بعد استقالة روسيل على وقع فضيحة الاختلاس التي تلاحقه.

بدأ بارتوميو عمله لأول مرة في برشلونة عام 2003، حينما عينه الرئيس السابق خوان لابورتا مسؤولاً عن ملف كرة السلة في النادي، لكنه استقال من منصبه عام 2005 برفقة روسيل وخوردي مويكس بسبب خلافات عميقة.

وسيكون الرئيس الجديد لبرشلونة أمام تحدٍ صعب لتحسين صورة النادي الكاتالوني الذي لاحقته المشاكل في الآونة الأخيرة، بيد أن تداعيات قضية الاختلاس في صفقة البرازيلي نيمار تلاحقه هو أيضاً، بحسب وسائل إعلام إسبانية، ما يزيد من مهمته صعوبة.

ومن المفترض أن يبقى بارتوميو رئيساً لبرشلونة حتى انتهاء ولاية الإدارة الحالية في عام 2016، لكن ثمة توقعات بأن تُجرى انتخابات مبكرة في النادي خلال العام الحالي، وحينها ستتاح الفرصة للابورتا للعودة ورد اعتباره أمام أصدقائه الذين انقلبوا عليه.