كورتوا محذراً مورينهو: لن أجلس على مقاعد البدلاء

أبدى حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، المعار من نادي تشلسى الإنجليزي، البلجيكي تيبو كورتوا، استعداده التام لمنافسة أفضل حارس في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التشيكي المخضرم بيتر تشيك، لضمان الحصول على مقعد أساسي يؤهله للدفاع عن عرين نادي "البلوز".

وأكد الحارس الشاب في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" الإسبانية، معرفته التامة بحجم الضغوط التي يُمارسها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على تشلسي الإنجليزي من أجل ضمه إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية بصفة نهائية.

وذكر الحارس البلجيكي أنه لا يخشى على الإطلاق منافسة الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك من أجل الحصول على مقعد في التشكيلة الأساسية، وذلك في حال عودته لنادي العاصمة البريطانية.

وأشار "كورتوا" إلى أنه يُمني النفس في العودة إلى صفوف نادي تشلسي الإنجليزي، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2016، لكن شريطة التواجد كأساسي بشكل مستمر.

وقال الحارس البلجيكي في تصريحاته التي نقلتها القناة الإسبانية: "أرغب بالمشاركة بشكل أساسي عندما أعود لتشلسي، وسوف أفعل ذلك مع أي فريق آخر، لكن إذا لم تسنح لي الفرصة للتواجد بشكل أساسي سأغادر، لأنني لا أحب التواجد على مقاعد البدلاء، بل أحب المشاركة باستمرار وقيادة الفريق الذي أدافع عن ألوانه للانتصارات والبطولات".

واعتبرت القناة الإسبانية أن التصريح الذي أطلقه "كورتوا" بمثابة تحذير شديد اللهجة للمدير الفني الحالي لفريق تشلسي، البرتغالي جوزيه مورينهو، مفاده بأن الحارس الشاب لن يجلس على مقاعد البدلاء.

وأبدى "مورينهو" في وقت سابق تمسكه الشديد بالحارس الشاب المعار إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أنه سيضطر للتخلي عن الحارس الذي توج مؤخراً بلقب أفضل حارس في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التشيكي بيتر تشيك؛ وذلك لإقناع الحارس الشاب بالبقاء داخل أسوار ملعب "ستامفورد بريدج".