مشجع "مخمور" يتصل بالشرطة للحديث مع فيرغسون

نشرت صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية، خبراً طريفاً يتعلق بأحد مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب هزيمة الفريق أمام سندرلاند وخروجه من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكرت الصحيفة أن المشجع المستاء جداً من الهزيمة، والذي بدا في حالة سكر، اتصل برقم الطوارئ999 الخاص بالشرطة في مقاطعة مانشستر الكبرى مباشرة عقب صافرة النهاية، طالباً الحديث مع السير أليكس فيرغسون لمناقشة هزيمة "الشياطين الحمر".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة أسدت له نصيحة مناسبة بالخلود إلى النوم، لأنه أساء استخدام رقم الطوارئ.

وكان سندرلاند وجه ضربة قاضية لمانشستر يونايتد وأقصاه من كأس الرابطة بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 2-1 لمصلحة فريق المدرب ديفيد مويس، في إياب الدور نصف النهائي.