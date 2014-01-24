نادٍ فرنسي يشترط دفع سعر "بيل" للتخلي عن أحد لاعبيه

اشترط رئيس نادي مونبلييه الفرنسي، لويس نيكولين، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، دفع مبلغ 86 مليون جنيه إسترليني، وذلك للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الفرنسي، ريمي كابيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى رئيس نادي "مونبلييه" المثير للجدل، لويس نيكولين، استعداده التام للتخلي عن خدمات متوسط ميدان الفريق، ريمي كابيلا، لصالح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لكن شريطة أن يدفع النادي الإنجليزي، مبلغ 86 مليون جنيه إسترليني، على غرار المبلغ الذي دفعه نادي ريال مدريد الإسباني، لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، للظفر بخدمات الجناح الويلزي، غاريث بيل.

وأكد "نيكولين" الشهير بلقب "لولو" في حديث نقلته صحيفة "دايلي ميرور"، تمسكه الشديد باللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "كابيلا" يستحق الدفاع عن ألوان نادٍ أفضل من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويعتبر رئيس نادي "مونبلييه" واحداً من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في عالم كرة القدم الفرنسية، حيث سبق له أن ظهر عبر شاشات التلفزيون وشعره مصبوغ بألوان النادي الذي توّج في الموسم قبل الماضي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وأوفى "نيكولين" -الذي يتولى رئاسة مونبلييه منذ عام 1974- بالوعد الذي قطعه على نفسه بصبغ شعره بألوان مونبلييه حال تتويجه بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.