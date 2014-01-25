جماهير كولومبية تهدد إرتيك بـ"القتل"

تلقى مدافع نادي مونتس أور أزيغريس، سونير إرتيك، تهديدات بالقتل عبر بريده الالكتروني؛ وذلك على خلفية تسببه في الإصابة التي تعرض لها مهاجم نادي موناكو الفرنسي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، راداميل فالكاو، والتي قد تُهدد مشاركته في مونديال البرازيل الصيف المقبل.



ونقلت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحًا لرئيس نادي مونتس أور أزيغريس، جوسلين فونتانيل، أكّد فيه تلقي النادي الفرنسي لسلسلة من التهديدات والإهانات، التي تمس مدافع الفريق، سونير إرتيك.



وأشار رئيس النادي الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، إلى أنّهم قد تلقوا تهديدات بقتل اللاعب المغمور الذي تسبب في إصابة مهاجم المنتخب الكولومبي، راداميل فالكاو، التي ستبعده عن الملاعب بين 4 و6 أشهر، وقد تحرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في البرازيل من 12 يونيو إلى 13 يوليو.



وذكر "فونتانيل" بأنّهم قد تلقوا مطالبات عبر البريد الالكتروني الرسمي للنادي الفرنسي بإيقاف اللاعب مدى الحياة، ناهيك عن التهديدات، والشتائم التي أطلقتها الجماهير الكولومبية باللهجة الإسبانية، عبر البريد الالكتروني الخاص باللاعب.



وأبدى رئيس النادي الفرنسي، تخوفه على سلامة "إرتيك"، مُعرباً في الوقت ذاته عن خشيته من أن تقوم جماهير كولومبية بتنفيذ تلك التهديدات على غرار ما حدث مع المدافع الكولومبي، أندريس إسكوبار، الذي قُتل على يد عصابة إجرامية بعدما سجل هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة في كأس العالم عام 1994.

