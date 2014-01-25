الأهلي يحسم "ديربي جدة" ويصعد للمركز الثالث

انتزع الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه وجاره الاتحاد 2-1 في دربي المنطقة الغربية اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

وسجل مصطفى بصاص (19) والبرازيلي مارسيو موسورو (38) هدفي الأهلي، ومحمد العمري (67) هدف الاتحاد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة مستفيداً من تعثر منافسيه التعاون والشباب، بينما بقي الاتحاد سادسا برصيد 23 نقطة.

وبدأ الشوط الأول سريعاً من جانب الاتحاد الذي كان قريبا من التسجيل لولا رعونة مختار فلاته، الذي صوب الكرة فوق العارضة رغم مواجهته للمرمى (7).

ورغم أفضلية الاتحاد الميدانية، نجح الأهلي في افتتاح التسجيل إثر كرة عرضية لعبها علي الزبيدي إلى مصطفى بصاص الذي عالجها مباشرة داخل المرمى على يسار فواز القرني (19).

ولاحت فرصة للاتحاد لتعديل النتيجة لكن كرة فهد المولد القوية مرت بجوار القائم (25) قبل أن ينجح الأهلي في إضافة هدف ثانٍ بواسطة البرازيلي مارسيو موسورو، الذي صوب كرة قوية لم يشاهدها الحارس البديل هاني الناهض إلا بعد ولوجها مرماه (38).

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول أضاع الكوري سوك هيون فرصة محققة لإضافة هدف ثالث عندما صوب الكرة بمحاذاة القائم (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني اندفع الاتحاد للهجوم بغية تعديل النتيجة فنجح في تقليص الفارق بواسطة البديل محمد العمري، الذي تلقى كرة عرضية أكملها في المرمى (67).

وتألق حارس الأهلي عبدالله المعيوف في حرمان الاتحاد من هدف التعادل بعد تصديه لكرة محمد أبوسبعان القوية بقبضته (75).