اللاعبون المصريون في "إنجلترا" بين النجاح والفشل

لم يعرف اللاعبون المصريون طريق الاحتراف في الدوري الإنجليزي إلا في مناسبات قليلة.

وبالرغم من ندرة تواجدهم في الدوري الأقوى بالعالم فإنه كان هناك العديد من المواقف والأحداث التي لا تنسي.

البداية من اللاعب إبراهيم سعيد مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذى أعير لإيفرتون الإنكليزي عام 2003 ليصبح أول لاعب مصري يحترف بالبريمييرليغ دون أن يشارك بأي مباراة رسمية مع الفريق الأزرق في فترة دامت خمسة أشهر بعدها بأربعة أعوام فقط.

انتقل بعدها محمد شوقي إلى صفوف ميدلزبره الإنجليزي ليلعب معه بدوري الأضواء والشهرة قبل أن يهبط بعد موسمين إلى الدرجة الأولى، أما المهاجم الدولي أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق فتنقل بين عدة أندية إنجليزية بدأها من توتنهام على سبيل الإعارة وبالتحديد بدءا من يناير لعام ألفين وسبعة قادما من روما الإيطالي، ثم ينتقل ميدو إلى ميدلزبره الذى كان على موعد معه للتألق وتسجيل الأهداف قبل أن يتعرض لهتافات معادية من قبل جماهير نيوكاسل، ثم ينتقل معارا إلى ويغان أتلتيك ليرافق مواطنه عمرو زكي بخط الهجوم.

زكي أبهر الجميع بأدائه في البداية، محرزا عشرة أهداف ولكن سرعان ما ابتعد عن التهديف، الأمر الذى جعله يعود مجددا إلى مصر ويرتدي قميص الزمالك مرة أخرى وفي توتنهام أيضا ينضم لاعب الوسط حسام غالي عام 2006 قادما من فينورد الهولندي، وأثار جدلا كبيرا بعد اعتراضه على طريقة نزوله وتغييره مرة أخرى بنفس المباراة وإلقائه قميص الفريق في وجه مدربه مارتن يول.

ويبدو أن حظوظ المصريين في الاستمرار بالبريمييرليغ باتت ضعيفة، ففي 2007 انتقل أحمد فتحي إلى شيفيلد يونايتد، قادما من الإسماعيلي في رحلة احترافية لم تعرف النجاح لينتقل بعدها إلى الأهلي المصري الذى تألق من خلاله ليعود مرة أخرى للملاعب الإنكليزية عام 2013 وينضم على سبيل الإعارة إلى هال سيتي الذي لم يظهر معه بشكل مميز ليستقر به الحال بالقلعة الحمراء مرة أخرى.

ونتحول إلى أحمد المحمدي مدافع إنبي ومنتخب مصر الذي انضم إلى سندرلاند علي سبيل الإعارة في يوليو لعام 2010 بعد تألقه ببطولة الأمم الإفريقية قبل أن ينضم اللاعب معارا إلى هال سيتي الذي نجح في الصعود معه بالدوري الممتاز.

ونبقي مع النمور ولكن مع المهاجم الدولي محمد ناجي "جدو" الذي انتقل على سبيل الإعارة من الأهلي المصري إلى هال سيتي ليتألق ويحرز خمسة أهداف باثنتي عشرة مباراة قبل أن يصاب ويعود بعدها إلى الأهلي لانتهاء فترة إعارته.