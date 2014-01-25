النصر "يحبط" مفاجأة العروبة.. ويبتعد بالصدارة

أحبط النصر مفاجأة ضيفه العروبة بعدما نجح في قلب تأخره بهدف الى فوز بهدفين؛ ليعيد فارق الـ٦ نقاط مع غريمه التقليدي الهلال في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في ختام المرحلة ١٩ من المسابقة.



وبالرغم من أن النصر دخل المباراة بضغط هجومي على مرمى العروبة إلا أن الأخير فاجأ مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل الأردني عبدالله ذيب غفلة الدفاع النصراوي وسجل الهدف الأول للعروبة.. بعد الهدف حاول النصر العودة سريعاً للمباراة وواصل هجومه وأضاع مهاجمة البرازيلي ايلتون هجمة خطيرة، بعدما وصلته عرضية مميزة من القائد حسين عبدالغني ألا أنه لم ينجح في تحويلها بمرمى حارس العروبة عبده بسيسي.. وواصل النصر ضغطه على مرمى العروبة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد مهاجمه ريتشارد أن يسجل الهدف الثاني بعدما استغل ارتباك الدفاع النصراوي وانفرد بمرمى الحارس عبد الله العنزي الذي نجح بالتصدي للكرة.. وكاد النصر أن يسجل الهدف المفقود بعدما لعب المهاجم حسن الراهب كرة عرضية مميزة لمحمد نور الذي حول الكرة برأسه نجح مدافع العروبة فواز فلاتة من إبعادها الى ركلة ركنية.



في الشوط الثاني واصل النصر هجومه وبعد مرور ٧ دقائق نجح مهاجمه البرازيلي ايلتون في تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية عوض خميس برأسه في مرمى الحارس عبده بسيسي.. وفي الدقيقة ٥٩ نجح البرازيلي ايلتون في تسجيل الهدف الثاني للنصر بعدما تلقى تمريرة من حسن الراهب وترجمها في شباك العروبة.. وعند الدقيقة ٦٢ بدأ مدرب النصر كارينيو تبديلاته بإشراك صانع الألعاب عبده عطيف بديلاً لمحمد نور ونجح عطيف في اعادة التوازن للوسط النصراوي ووضحت أفضلية النصر على العروبة الذي واصل اعتماده على الهجمات المرتدة.. وفي الدقيقة ٧٠ فشل البحريني محمد حسين في تسجيل هدف نصراوي محقق بعدما وصلته كرة عرضية من عبدالغني لعبها برأسه بعيده عن المرمى.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى ٥١ في المركز الاول وبفارق ٦ نقاط عن الهلال الثاني.. وبقي العروبة على رصيده السابق ١٩ في المركز ١٢.

مباراة النصر والعروبة (تصوير: محمد الضاوي)

الهلال يطارد النصر



وكانت المرحلة ١٩ قد انطلقت أمس بأربع مباريات، حيث فاز الاهلي على الاتحاد ٢-١ وتعادل الشباب والاتفاق سلبياً، وفاز الشعلة على التعاون ١-صفر، وفاز الفيصلي على الفتح ٢-١.



وتختتم مساء اليوم بلقاء النصر المتصدر بضيفه العروبة.



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة وجد الهلال صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الرائد القوي والمنظم والذي وقف لاعبوه كل محاولات الهلال الهجومية.. وفي الدقيقة السادسة كاد مدافع الهلال ياسر الشهراني أن يهدي الرائد هدفه الأول، بعدما أخطأ في تمرير الكرة للحارس حسين شيعان لتصل لمهاجم الرائد فهد الجهني الذي سدد الكرة على مرتين الأولى تصدى لها شيعان والثانية أبعدها سلطان الدعيع من على خط المرمى الخالي.



في الشوط الثاني، واصل الرائد إغلاقه لمناطقه الدفاعية وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي المقابل أجرى مدرب الهلال سامي الجابر تبديله الأول بإشراك نواف العابد بديلاً لسلطان البيشي، وأتبعه بدخول الاكوادوري كاسيتلو بديلاً لسعود كريري، ولم تجدي نفعاً هذه التغييرات بل على العكس كاد الكاميروني اليكسيس موندومو أن يسجل الهدف الاول للرائد بعدما حول عرضية فيصل درويش برأسه ابتعدت بقليل عن مرمى الحارس الهلالي حسين شيعان.. وفي الدقيقة ٧١ أجرى سامي الجابر تبديله الثالث بدخول البرازيلي نيفيز بديلاً لعبدالعزيز الدوسري، وغير نيفيز وضع الهلال بحيويته في منتصف الملعب ونجح بصناعة هدف الهلال الوحيد بعد عرضيته المميزة والتي حولها المدافع سلطان الدعيع في مرمى الرائد عند الدقيقة ٨٢.. وحاول الرائد استغلال بطء دفاع الهلال عن طريق لعب الكرات الطويلة للمهاجم البديل ماهر هوساوي الذي اخترق دفاع الهلال وكاد ان يسجل هدفاً ثميناً للرائد لولا يقظة حارس الهلال حسين شيعان.. وفي الدقيقة ٨٦ حصل فريق الرائد على خطأ على مشارف منطقة الجزاء الهلالية تقدم لها فيصل درويش وسدد الكرة باتقان نحو مرمى شيعان الذي لم ينجح في التصدي للكرة لتجد العارضة التي أنقذت الهلال من هدف محقق.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى "٤٥" في المركز الثاني وخلف النصر المتصدر "الذي تنتظره مواجهة مهمة امام العروبة مساء اليوم" بثلاث نقاط مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق "٢٠" نقطة في المركز ١١ مؤقتاً.

جانب من مباراة الرائد والهلال(تصوير: فهد الضويفري)



نجران يكتسح النهضة



وعلى ملعب الأخدود اقترب النهضة كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى بعد تلقيه الخسارة ١٢ أمام مضيفه نجران بنتيجة كبيرة قوامها ٥-١.

وكان النهضة "الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم في المرحلة السابقة أمام الرائد" هو البادئ في التسجيل في الدقيقة ١٢ عن طريق فهد المالكي، وسجل قائد نجران حمد الربيعي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ٣٧، ونجح اللاعب عوض الصقور بتسجيل هدف التقدم لنجران في الدقيقة ٥٠، وأكمل البرازيلي سانتوس تفوق نجران بتسجيله هاتريك في الدقائق "٥٦"، "٨٣"، "٩٣".



وارتفع رصيد نجران الى ٢٢ نقطة في المركز الثامن، وبقي النهضة على رصيده السابق ٩ نقاط في المركز الأخير.



