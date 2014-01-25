بايرليفركوزن ودورتموند في معاناة.. بالدوري الألماني

في مباراة مجنونة استهل بايرليفركوزن مبارياته في مرحلة الإياب بالدوري الألماني لكرة القدم بالخسارة 2-3 أمام ضيفه فرايبورغ، اليوم السبت، في المرحلة 18 للمسابقة على ملعب بادينوفا ستاديوم ليبتعد خطوة كبيرة عن صراع المنافسة على لقب المسابقة مع المتصدر بايرن ميونيخ.

وفشل ليفركوزن في المحافظة على تقدمه المبكر بهدف لاعبه لارس بيندر في الدقيقة الرابعة بعدما تلقت شباكه هدف التعادل عن طريق السويسري أدمير محمدي في الدقيقة 27، ثم سرعان ما استعاد ليفركوزن التقدم مجددا في الدقيقة 35 عن طريق سيمون رولفيز لينتهي الشوط الأِول بتقدم ليفركوزن 2- 1.

وفي الشوط الثاني فاجأ فرايبورغ أصحاب الأرض بإحراز هدف التعادل عن طريق جوناثان شميد في الدقيقة 53، قبل أن ينتزع نقاط المباراة الثلاث في الوقت القاتل بعدما أحرز لاعبه فيليكس كلاوس الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وارتفع رصيد فرايبورغ إلى 17 نقطة في المركز 14، وتجمد رصيد ليفركوزن عند 37 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق عشر نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع شتوتغارت ستجرى الأسبوع الحالي.

وواصل بوروسيا دورتموند نتائجه المخيبة بعدما اكتفي بالتعادل 2-2 مع ضيفه أوجسبورغ.

وبادر سيباستيان كيل بالتسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل زميله سفين بيندر لأوجسبورغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، قبل أن يعاود نوري شاهين التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة 66، لكن منح دون وون جي التعادل لأوجسبورغ في الدقيق 72.

وأهدر دورتموند بهذا التعادل نقطتين جديدتين ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع، كما ارتفع رصيد أوجسبورغ إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

وحقق نورمبيرغ فوزه الأول هذا الموسم بعدما سحق ضيفه هوفنهايم 4-صفر.

وأحرز تيموثي تشاندلر الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 قبل أن يضيف زميله جوسيب درميتش الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم نورمبيرج 2- صفر.

وفي الشوط الثاني أضاف نورمبيرغ هدفين آخرين عن طريق دانيل جينسك وجوسيب درميتش في الدقيقتين 49، 70.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد نورمبيرغ إلى 14 نقطة، ولكنه ظل في المركز قبل الأخير، في حين توقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز 13.

في المقابل خسر فولفسبورغ مباراته الأولى على ملعبه هذا الموسم بعدما انهزم 1- 3 أمام ضيفه هانوفر.

وأحرز أرتيومس رودنيفز الهدف الأول لهانوفر في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل إيفيكا أوليتش سريعا لفولفسبورغ في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف هانوفر هدفين آخرين عن طريق بيتينكورت ليوناردو في الدقيقتين 50، 72 ليرتفع رصيد هانوفر إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد فولفسبورغ عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وفاجأ ماينز مضيفه شتوتغارت بعدما حول خسارته صفر- 1 إلى فوز 2- 1.

وتقدم شتوتغارت أولا عن طريق لاعبه محمد عبداللاوي في الدقيقة 11 قبل أن يرد ماينز بهدفين عن طريق لاعبيه شينغي أوكازاكي في الدقيقة 39، وبينديكت سالير قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وارتفع رصيد ماينز بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المركز 11.

