برشلونة: صفقة "نيمار" بلغت نحو 118 مليون دولار

ذكر مجلس إدارة نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أنّ صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب نيمار دا سيلفا، قد كلفت خزينة النادي الكاتالوني مبلغ 86.2 مليون يورو (117.97 مليون دولار).

وكشف رئيس نادي برشلونة الجديد، جوسيب ماريا بارتوميو، بمشاركة مدير قسم كرة القدم في النادي، راؤول سانليهي، عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، مُؤكدًا بأن ناديه تعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب نيمار نظير 57.1 مليون يورو.

وأشار "بارتوميو" في المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء يوم أمس، إلى أن والد اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد وافق على رفع السرية عن تفاصيل الصفقة، من أجل الدفاع عن رئيس النادي الكاتالوني السابق، ساندرو روسيل، والذي وُجهت له اتهامات باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال "نيمار" إلى صفوف الفريق الكاتالوني قادماً من سانتوس البرازيلي.

من جانبه، استعرض "سانليهي" تفاصيل الصفقة، مُوضحاً بأنّ 40 مليون يورو من تكاليف الصفقة قد ذهبت "كتعويض" لشركة يملكها والد اللاعب البرازيلي، في حين ذهبت قيمة 17.1 مليون يورو من باقي المبلغ إلى نادي سانتوس البرازيلي الذي كان يلعب له نيمار.

وأكّد مدير قسم كرة القدم بالنادي الكاتالوني بأنّ نادي "البلاوغرانا" لم يدفع سوى مبلغ 57.1 مليون يورو، إلا أنّه قد كشف مدفوعات أخرى في الصفقة مثل 10 ملايين يورو مكافأة توقيع العقد موزعة على 5 أعوام (راتب سنوي)، وأموال أخرى إلى عائلة اللاعب ترفع قيمتها إلى 86.2 مليون يورو (117.97 مليون دولار).