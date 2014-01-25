برشلوني سابق يُرشح الريال للفوز بـ"التشامبيونز ليغ"

أشاد متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإيفواري يايا توريه، بنادي ريال مدريد الإسباني، مُرشحًا إياه للتتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة العاشرة في تاريخ النادي الملكي.



وأكّد اللاعب العاجي- المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا- بأنّ نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، هو المرشح الأوفر حظًا للظفر بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأشار لاعب نادي برشلونة- الغريم التقليدي لريال مدريد- إلى أنّ نادي ريال مدريد، يمتلك حظوظًا كبيرة للفوز بلقب "التشامبيونز ليغ"، في ظل تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي.



وأضاف اللاعب الإيفواري، في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "هناك عدد من الفرق المرشحة للحصول على دوري أبطال أوروبا مثل حامل اللقب بايرن ميونخ، والذي أصبح أكثر قوة وصلابة مع مدربه الجديد غوارديولا؛ إضافة إلى فرق برشلونة وباريس سان جيرمان؛ لكنني أراهن بشكل أكبر على ريال مدريد".



واعترف "توريه" بأنّه لا يُمانع فكرة الانتقال إلى صفوف نادي باريس جيرمان الفرنسي، إذا ما سنحت له الفرصة لذلك، مؤكدًا بأنّ فريق العاصمة الفرنسية يمتلك قوة استثنائية، تجعل أي لاعب يُفكر في الانضمام إلى صفوفه.

