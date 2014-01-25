بنزيمة يكسر رقم "ايفان الرهيب" ويقترب من "رونالدو"

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على بعد هدفين فقط للتساوي مع المهاجم البرازيلي الشهير "رونالدو" في عدد الأهداف المسجلة بقميص النادي الملكي، بعدما تمكّن اللاعب الجزائري الأصل من تسجيل هدفه رقم 102 في مرمى غرناطة.



ونجح بنزيمة في تخطي عدد الأهداف التي سجلها النجم التشيلي السابق إيفان زامورانو مع ريال مدريد، إذ سجل اللاعب الملقب بـ"إيفان الرهيب" 101 هدفاً بالقميص الأبيض بين عامي 1992 و1996، واحتل بنزيمة بذلك المركز 18 في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد.

وشهد لقاء غرناطة تسجيل اللاعب الفرنسي للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك للمرة الثالثة منذ عام 2012، علماً أن رصيده من الأهداف في "الليغا" خلال الموسم الحالي وصل إلى 11 هدفاً، مقابل 12 هدفاً له طوال الدوري في نسخته الماضية.

المباراة ذاتها التي تمكّن ريال مدريد من حسمها بهدفين نظيفين، أكدت مجدداً على القوة الدفاعية للنادي الملكي في الموسم الحالي، حيث لم تهتز شباك الفريق خلال المباريات السبع الماضية، وهو لم يتلق أي هدف منذ بداية عام 2014.