رئيس برشلونة "الجديد" يشن هجوماً على ريال مدريد

استهل رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد، جوسيب ماريا بارتوميو، فترة ولايته كرئيس للنادي الكاتالوني، بالهجوم على نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لفريق "البارسا"، وذلك بعد أن اتهمه بمحاولة سلك الطرق المشروعة وغير المشروعة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا.



وأكّد "بارتوميو" في مؤتمره الصحافي الأول كرئيس لبرشلونة عقب استقالة "ساندرو روسيل"، بأنّ هناك نادياً، لم يرق له انضمام اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة، لاسيما وأنّه كان يرغب في ضم نيمار، و حاول دفع مبالغ ورواتب طائلة من أجل اغرائه.



وأشار رئيس النادي الكاتالوني الجديد، إلى أنّ أعضاء مجلس إدارة هذا النادي- في إشارة إلى نادي ريال مدريد- لم يغفروا تفضيل نيمار لفريق "البلاوغرانا" على حساب فريقهم وغضه البصر عن الأموال.



وتكهنت صحيفة "ماركا" الإسبانية- المعروفة بولائها لنادي ريال مدريد- بأن نادي العاصمة الإسبانية هو المقصود بتصريح بارتوميو، مُؤكدة بأنّ رئيس برشلونة الجديد "جوسيب ماريا بارتوميو" قد استغل الحديث عن صفقة نيمار من أجل الهجوم على الفريق الملكي بشكل غير مباشر.



وبرهنت الصحيفة الإسبانية على صحة حديثه، بنشر الجملة التي اختتم فيها "بارتوميو" حديثه عن صفقة نيمار، والتي قال فيها: "لقد خسرنا صفقة دي ستيفانو في المكاتب لكننا لم نخسر نيمار".

