روسيل.. 3 سنوات ناجحة انتهت بـ"فضيحة"

ظهر ساندرو روسيل أول مرة على كرسي رئاسة نادي برشلونة لأول مرة عام2010 بعدما نجح في إزاحة رفيق دربه السابق خوان لابورتا من كرسي الرئاسة وجلس عليه.

ولم يكن يعلن حينها روسيل الفائز بـ61% من نسبة الأصوات آنذاك أنه سيقع في ورطة بعد ثلاث سنوات ونصف فقط, بعدما استدعي للمحاكم ودخل في دائرة التهم وبسبب ذلك انسحب من المشهد محملاً بأوجه كثرة من القضايا واحتمالاتها التي لا تنتهي.

خلافه مع لابورتا

الرئيس الكاتالوني المستقيل في اليومين الماضيين.. وابن المقاطعة التي تقع شمال شرقي إسبانيا.. يعيش في ربيعه التاسع والأربعين.. والده كان في السبعينيات المدير العام للنادي البرشلوني.. كان مستشارا لخوان لابورتا في حملته الانتخابية ونائبا له عندما نال رئاسة النادي في 2003 قبل يختلفا ويستقبل روسيل في 2006، لينشئ بعدها بعامين شركة للتسويق الرياضي في البرازيل في 2008 ولاحقته آنذاك اتهامات بالفساد في قضية حقوق مباراة ودية بين منتخبي البرازيل والبرتغال.

فضيحة نيمار

روسيل المستقيل على خلفية قضية نيمار.. والتي اتسعت فصولها مع الأيام التي نعيشها.. بسبب فساد مالي يغلف هذه الصفقة.. والتي تم الإعلان عنها حينها في الصيف الماضي بكلفة 57 مليون دولار.. لكن الأنباء والوثائق التي ظهرت.. كشفت بأنها تجاوزت 100 مليون.. لدخول أطراف أخرى ساعدت في إتمام الصفقة.

إنجازات روسيل

الرئيس الأخير لنادي برشلونة، وقبل أن يرحل نجح في قيادة الفريق الأول لتحقيق تسعة ألقاب.. وهي كل البطولات الممكن تحقيقها في العالم.. بدءا من الدوري الإسباني مرتين .. وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة .. واحتفل بكأس السوبر في بلاده ثلاث مرات .. وخطف معهم دوري أبطال أوروبا في عام ألفين ألفين وأحد عشر.. وأتبعه بكأس السوبر الأوروبي.. وضم إليهم كأس العالم للأندية.

تعاقدات ناجحة

ويحسب للرئيس روسيل في إطار إدارته للفريق الكاتالوني توقيعه مع البرازيلي أدريانو ومواطنه نيمار.. والإسبانيين خوردي ألبا وفابريغاس.. والأرجنتيني ماسكيرانو.. ومعهم الكاميروني سونغ والتشيلي أليكسس سانشيز.. وكان مساهما عام 2003 في صفقة البرازيلي رونالدينيو حين كان نائبا للرئيس.. وشهد عهده رحيلا دراميا للفرنسي أبيدال.. وقرار المدرب غوارديولا الابتعاد عن الإدارة الفنية وموسم متقلب مع المدرب المريض بالسرطان تيتو فيلانوفا، وأخيرا التعاقد مع الأرجنتيني تاتا مارتينو.