رونالدو.. يُحرم من تسجيل أحد أجمل أهدافه

حرم حارس مرمى غرناطة روبيرتو فيرنانديز، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد من تسجيل أحد أجمل الأهداف خلال مسيرته الكروية الحافلة، بعدما تصدى ببراعة منقطعة النظير لتصويبته الخلفية خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 للدوري الإسباني.

وتلقى رونالدو كرة عرضية متقنة من الكرواتي لوكا مودريتش في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، فاستقبلها وظهره للمرمى وهو على بعد 8 أمتار من الشباك، وسددها بيسراه بشكل رائع وقوي، بيد أن الحارس أبعدها لركلة ركنية ببراعة.

وأثارت الطريقة التي تعامل بها رونالدو مع الكرة الكثير من الاشادة والمديح في وسائل إعلام إسبانية وعالمية، وقالت صحيفة "ماركا" إن أفضل لاعب في العالم كان قريباً من تسجيل هدف مبهر لولا تألق فيرنانديز.



