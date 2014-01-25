ريال مدريد ينتزع الصدارة المؤقتة أمام غرناطة

ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا)، بعدما تغلب على ضيفه غرناطة 2- صفر، اليوم السبت، في المرحلة 21 من المسابقة.



وواصل ريال مدريد بهذا الفوز نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي.



وأقيمت المباراة وسط أجواء احتفالية بعدما قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها مؤخرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" كأحسن لاعب في العالم عن العام الماضي، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه اللاعبين وسط تحية حارة من جماهير ريال مدريد التي احتشدت بمدرجات ملعب سانتياغو برنابيو.



وشهد اللقاء ندية بالغة بين الفريقين في الشوط الأول الذي صمد خلاله دفاع غرناطة أمام هجمات ريال مدريد، قبل أن يسيطر الفريق الملكي تماما على مجريات الأمور في الشوط الثاني الذي أحرز خلاله هدفين.



وواصل كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك بعد أن توج بالكرة الذهبية وأحرز الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 56 عبر تسديدة قوية بقدمه اليسرى على حدود منطقة الجزاء على يسار روبيرتو فيرنانديز حارس مرمى غرناطة الذي فشل في إبعاد الكرة لتسكن شباكه وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق الأبيض.



وأضاف اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الظهير الأيسر مارسيللو داخل منطقة الجزاء لم يتوان بنزيمة في تسديد الكرة مباشرة نحو المرمى.



وتصدر ريال مدريد بتلك النتيجة المسابقة (مؤقتا) بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن برشلونة وأتليتكو مدريد اللذين بإمكانهما العودة إلى الصدارة مجددا حال فوزهما على ملقة ورايو فايكانو على الترتيب غدا الأحد.

