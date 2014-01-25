فيفا يطالب قطر بتحسين ظروف العمل في منشآت المونديال

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قطر بتوفير ظروف عمل أفضل وأكثر أمانا بالنسبة للعاملين في منشآت كأس العالم.



وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية حول وفاة العديد من الأشخاص في منشآت كأس العالم في قطر خلال العام الماضي، قال الاتحاد الدولي اليوم السبت: "لابد وعلى وجه السرعة من توفير ظروف عمل عادلة، ويجب تطبيق ذلك على أساس دائم".



كانت الصحيفة البريطانية ذكرت في تقريرها أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم أثناء بناء المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تنظمه قطر يفوق بشكل واضح العدد الذي تم إعلانه حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة أن مدى المخاطر التى تواجه العمال الوافدين إلى قطر لبناء منشآت بطولة كأس العالم أصبحت واضحة للغاية، مشيرة إلى أن وثائق رسمية أظهرت وفاة 185 رجلا من نيبال العام الماضى وحده.



وتابع "فيفا" في بيانه أنه يعمل من أجل التوصل إلى حل عاجل لهذه الأزمة.

