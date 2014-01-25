لاعب الأهلي السعودي.. يوقف المباراة ويعتذر لمشجع

خطف صانع ألعاب فريق أهلي جدة السعودي، الدولي مصطفى بصاص، الأضواء في ديربي مدينة "جدة" الذي جمع فريقه بنظيره الاتحاد في الجولة الـ19 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن أوقف المباراة من أجل تقديم اعتذاره لأحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن سدد الكرة عليه من غير قصد.

وعاشت جماهير كرة القدم السعودية على إيقاع البعد الإنساني لكرة القدم وما تحمله هذه الرياضة من جوانب إنسانية ذات أهمية كبيرة، حيث سجّل لاعب المنتخب السعودي، مصطفى بصاص، موقفاً إنسانياً نبيلاً أضفى بريقاً خاصاً لديربي مدينة "جدة" السعودية.

وحرص لاعب فريق أهلي جدة الخلوق، مصطفى بصاص، على تقبيل رأس أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين المصطفين على مضمار ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، معتذرًا له عن كرة سددها في وجهه من غير قصد.

وأثارت هذه اللقطة استحساناً جماهيرياً واسعاً على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذبت عددا كبيرا من المشاهدين خلال الدقائق الأولى لنشرها على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي اتخذت فيه وسائل إعلام سعودية منها مادة إعلامية.