مانشستر يونايتد يضم الإسباني ماتا

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، بشكل رسمي عن انتقال صانع ألعاب الفريق اللندني، الإسباني خوان ماتا، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد، اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي، الذي عقد عشية مباراة فريقه أمام "ستوك سيتي" ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأن نادي العاصمة الإنجليزية، قد وافق على التخلي عن صانع ألعابه، الدولي الإسباني خوان ماتا لمصلحة فريق مانشستر يونايتد.

وأشار "مورينهو" إلى أن "ماتا" سيسافر إلى مدينة مانشستر مساء اليوم، للخضوع لفحوصات طبية في نادي مانشستر يونايتد، تمهيداً للانضمام إلى صفوف فريق الشياطين الحمر، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب الإسباني قد ودع زملاءه والجهاز الفني لتشيلسي في ملعب تدريبات الفريق صباح اليوم.

وأضاف مدرب تشيلسي: "لقد تلقى ماتا عرضا مناسبا من نادٍ كبير ونحن نشعر أن العرض مناسب مقارنة بإمكانات اللاعب، لقد سألته عما إذا كان سعيدا بالعرض، وأجاب نعم".

واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: "لم يكن علينا أن نعترض على رغبته بالرحيل، أتمنى له التوفيق، وسنستقبله بكل الاحترام والتقدير، عندما يأتي للعب في ملعب ستامفورد بريدج".

ولم يكشف المدرب البرتغالي، عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن صحيفة "التلغراف" قد ذكرت بأن صفقة "ماتا" قد بلغت 37 مليون جنيه إسترليني، لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، علماً أن أكبر مقابل مادي دفعه الشياطين الحمر كان عام 2008 وبلغت قيمته 30.7 مليون إسترليني لضم المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف.