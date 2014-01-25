ملايين الأندية.. دعوة للشك!

.. والدعوة أعلاه لاعلاقة لها بـ"ديكارت" ولا حتّى بـ"الغزالي"..هي دعوة أقل تسامحاً مع "المنهجية"، وأقرب "للعبثية"، وما الضير في أن نعبث "قليلاً" ..سيّما إن كانت النتيجة بكل الحالات ستوصلنا إلى "الفوضى"، سيّما ونحن نتحدث عن "الرياضة" التي تعني في الذهن الجمعي لنا "مجرد لعب".. واللعب - في ذات الذهنية- يأتي دائماً مضاد "للجديّة"!



هنا تحديداً "مربط الفرس" الذي أضحى الآن "مربط الفارس" ..حيث كُتب على أحد قوائم مرماه ما نصّه : ( عندما كنّا نعتبر الرياضة مجرد لعب كنّا نتقن اللعبة، وعندما أصبحنا أكثر جديّة فقدنا الإتقان والمتعة)!



صوت المدرج: هل تقصد أن لا نخطط بجديّة كي نفور ..أقصد نعود للفوز كما كنّا؟



أُحاول تجاهل صوت المدرج لسبب بسيط، لأنه الصوت الوحيد (الصادق)، فيما مسيرو الرياضة واللاعبون وحتى (عشب المعلب) يعرفون الأسرار التي تجعل حالة الإغماء بعد ضياع بطولة هو شعور ساذج وغبي وممعن في الوهم!



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أُؤمن "بالميول" أكثر من إيماني بـ" الاعتدال" المُطلق، وهذا ما يجعلني أعتبر "مساورة الشك" عن نفسه عملية منهجية للوصول "لليقين" ..كأن أبقر غيمة سؤال بريء تحاول رشاقته أن تزحزح ترهّل المسلّمات: يدفع (رئيس ناد) أربعين مليوناً على الأقل في 360 يوماً – هو حُر في ماله بالتأكيد – لكن هل ذلك يتقبّله (العقل) المُنادي للشكّ..خاصة عندما يكون المُبرر الوحيد لهذا (الهدر) هو ذريعة الميول..



هو بالتأكيد حُر في (عرق جبينه) لكن ما ذنب (أرق جبين البسطاء الصادقين)؟



الأشد غرابة وتغذية لكرة الشكّ /الثلج ..أن الرئيس يفعل ويفتعل "الموبقات الرياضية" عندما لا يُصبح على هرم "الرئاسة" ..فيميل ميلاً شديداً ليُسقط الرئيس والنادي والميول معاً..!

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أُحاول أن أقترب من (صدق) صوت المدرج: هل تقصد رئيس نادينا؟



وبعد أن أتأكد أن المسافة (بالياردات) كافية لأهرب بعد أن أقول كلمتي.. أرد: بالطبع لا! أنا أقصد (المستثمر) الذي قفز على أحلامكم البسيطة وضحك على سذا....

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في ما يُشبه العمتة أفقت..التقطت صوت مسعف وهو يهمس لزميله: الجرح غائر..لكن الحمد لله بدأ نبضه ينتظم..سنصل للمشتشفى وهو بخير!