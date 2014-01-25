مورينهو: رغبة صلاح قادتنا للتعاقد معه

أكد البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشيلسي الإنجليزي توصل ناديه إلى اتفاق مع نادي بازل السويسري لضم اللاعب المصري محمد صلاح, وقال في مؤتمر صحافي عقد الجمعة للحديث عن الصفقة: "كما صرحنا توصلنا لاتفاق مع نادي بازل ووقعنا على الصفقة, والأمر يقف الآن على إجراء اللاعب الفحص الطبي".

وأضاف: "رغبة اللاعب كانت في الانضمام إلينا والآن نعرف أنه يريد الالتحاق بنا وهو سعيد بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تشيلسي، وما علينا إلا إنهاء بقية الإجراءات".

وكشف مورينهو عن أنهم مضطرون للذهاب إلى سويسرا لمقابلة اللاعب لأنه لا يستطيع المجيء إلى إنكلترا لأنه لا يحمل جنسية أوروبية، وقال: "صلاح لا يحمل جنسية من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي ولا يمكنه المجيء إلى إنكلترا لإجراء الفحص الطبي وعلينا الذهاب للقائه وعلى الأرجح سيكون في سويسرا وبعدها سنقدم أوراقه إلى الداخلية البريطانية لاستقدامه إلى البلد".

وأبدى مدرب تشيلسي إعجابه بطريقة لعب صلاح وقال: "أحب طريقة لعب صلاح مثل مهاجمينا، لاعبون يستطيعون اللعب في الجناحين أو خلف مهاجم كما هو معروف في أسلوب لعبنا، ثلاثة لاعبين يدعمون المهاجم، ويمكنه اللعب كجناح أيمن أو كجناح أيسر يحمل رقم 10.. وهو لاعب سريع ومبدع ومتحمس، فأراه شخصية كبيرة في الملعب وجاهز للعمل والتكيف مع حياة جديدة، ونعتقد أنه سيخضع لعملية انسجام مثل تلك التي خضع لها اللاعب ويليان، الذي تطلب منه الأمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للعب معنا براحة، وأظن بوجود هازارد وأوسكار وويليان سيساعدون صلاح للتأقلم".