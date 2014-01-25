ميلان يتعاقد مع الغاني إيسيان

انتقل لاعب الوسط الدولي الغاني مايكل إيسيان من تشيلسي ثالث ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم إلى ميلان الإيطالي، الذي سيتمكن من الاعتماد على لاعبه الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة.

وذكر ميلان الذي يعاني الأمرين محليا، إذ خرج من مسابقة الكأس كما يتخلف بفارق هائل عن يوفنتوس المتصدر في الدوري المحلي، في موقعه على شبكة الإنترنت أن إيسيان سيحط في مطار مالبينزا مساء اليوم.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن إيسيان (31 عاما) سينضم إلى ميلان دون مقابل وسيوقع معه عقدا لعام ونصف.

وأصبح إيسيان أول لاعب ينضم إلى ميلان تحت قيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق الهولندي كلارينس سيدورف، وسيكون بإمكان اللاعب الغاني المشاركة مع الفريق اللومباردي في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تعويض غياب مواطنه سولي مونتاري وريكاردو مونتوليفو الموقوفين، وذلك لأن تشيلسي لم يدرج اسمه في لائحة اللاعبين التي أرسلها إلى الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي.

واستهل إيسيان مشواره الأوروبي في فرنسا مع باستيا (2000-2003) قبل أن يتألق مع ليون (2003-2005) ما فتح الباب أمامه للانتقال إلى تشيلسي (2005-2012) الذي أعاره إلى ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي حيث لعب بإشراف مدربه السابق في النادي اللندني جوزيه مورينيو الذي عاد إلى "ستامفورد بريدج" هذا الموسم.

ويبحث إيسيان عن فريق يعول عليه أساسيا خصوصا أن منتخب بلاده يشارك في نهائيات مونديال الصيف المقبل في البرازيل، وهو لم يبدأ سوى مباراتين مع الفريق اللندني في الدوري المحلي هذا الموسم، ما دفعه للبحث عن فريق يعول عليه كأحد العناصر الأساسية.