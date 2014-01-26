أوسكار يقود تشلسي لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل فريق تشلسي إلى دور 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ستوك سيتي بهدف نظيف، اليوم الأحد، في دور الـ32 من البطولة.



ويدين تشلسي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي أوسكار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 عبر ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة.



وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة فولهام مع مضيفه شيفيلد يونايتد.



وسيخوض الفريقان مباراة إعادة على ملعب فولهام وفقا للوائح البطولة التي تنص على اعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل.



وتقدم شيفيلد بهدف في الدقيقة 31 عن طريق كريس بورتر، ولكن صاحب الأرض عانى من ضربة موجعة في الدقيقة 52 تمثلت في طرد لاعبه دويل.



واستغل فولهام النقص العددي في صفوف شيفيلد وسجل هدف التعادل عن طريق مهاجمه الكولومبي هوجو روداليغا.

