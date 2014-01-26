الرئيس الكولومبي "يزور" فالكاو بالمستشفى

وجه المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا الشكر إلى جميع مواطنيه الذين وقفوا إلى جانبه وشجعوه في المحنة التي يمر بها بسبب الإصابة، ووعد ببذل قصارى جهده خلال عملية التعافي ليلحق بمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.



وأجرى فالكاو جراحة الرباط الصليبي بالركبة اليسرى،البارحة، في البرتغال.



وأدلى فالكاو بتصريح مقتضب إلى الصحافيين الكولومبيين الذين زاروه بالمستشفى في مدينة بورتو البرتغالية برفقة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الذي توقف في بورتو خلال رحلة العودة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا عقب مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.



وقال فالكاو، وهو يرقد في سريره بالمستشفى "السيد الرئيس هو المتحدث عن 47 مليون كولومبي يصلون ويتمنون شفائي. بالنسبة لي، إنها دفعة هائلة أن يزورني الرئيس الكولومبي في هذا الوقت العصيب".



ووعد فالكاو لاعب موناكو الفرنسي بأن يتعاون مع جميع الأطباء ويلتزم بالنصائح الطبية من أجل التعافي بأسرع وقت ممكن حتى يستطيع اللحاق بمونديال 2014 بالبرازيل، والذي يمثل أول مشاركة له في بطولات كأس العالم.



وقال الطبيب البرتغالي جوزيه كارلوس نورونيا، الذي أجرى الجراحة للاعب: "إن الجراحة كانت "ناجحة" وأنه الآن بانتظار تطورات الحالة".



وأوضح "الجراحة لم تكن معقدة.. في غضون أربعة أشهر، يمكنه التعامل تدريجيا مع الكرة. إنني متفائل. لم أقل إن فالكاو سيخوض المونديال. ما قلته هو أنه على الكولومبيين أن يحتفظوا بالأمل لأن فالكاو لاعب متحمس للغاية كما تسير تطورات الجراحة بشكل جيد".

