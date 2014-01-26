المهنا: حكام نهائي كأس ولي العهد.. ليسوا من اختصاصنا

قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عمر المهنا في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إنه دعا، عصر اليوم اﻷحد، جميع الحكام السعوديين وأعضاء اللجنة من فنيين ومقيمين إلى اجتماع خاص، اﻷربعاء المقبل، ووصف المهنا الاجتماع بالتشاوري وإيجاد الحلول لبعض المستجدات القادمة".

وأضاف المهنا إلى أنه لن يسمح لوسائل الإعلام بحضور الاجتماع، نافيا في الوقت نفسه أن يكون ﻷخطاء الحكام في الجولة الماضية أي أثر دفعه إلى الدعوة للاجتماع، مؤكد ذلك بقوله: "أنا رئيس اللجنة، ومن حقي أن أدعوها إلى الاجتماع في أي وقت تطلبه المصلحة العامة، سواء كان في موعده الشهري أو في أي وقت آخر.

من جهة أخرى نفى المهنا أي قرار رسمي للاستعانة بطاقم أجنبي لنهائي كأس ولي العهد بين قطبي الرياض، وأبدى المهنا استياءه من تأكيد بعض وسائل الاعلام اجتماعه مع رئيس الاتحاد أحمد عيد، وقال المهنا: "عيد موجود مع المنتخب تحت سن 22 عاما، وفي حال وصوله فسيكون لكل حادث حديث، منوها أن مسابقات الكأس في السعودية "الملك- ولي العهد" هي من اختصاص الاتحاد مباشرة ومن حقه دعوة الطواقم الأجنبية للتحكيم في أي مباراة يراها"، وتمنى المهنا أن تسند المباراة إلى حكم سعودي، وأنه واثق من نجاح الحكم الذي سيتم اختياره.

وختم حديثه الخاص لـ"العربية.نت" برسالة لكل المنتمين للوسط الرياضي من أعضاء باﻷندية ونقاد وإعلاميين: "نحن نعترف بوجود أخطاء، حالنا حال كل مسابقات العالم، ونسعى لتعديلها بكافة السبل، لكن رجائي الخاص ألا تخترقوا الذمم وتشككوا فيها؛ ﻷن كل شخص سيحاسب عند الله سبحانه وتعالى.

