تشلسي يعلن رسميا عن ضم المصري صلاح لخمسة أعوام ونصف

أعلن البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن فريقه أنهى صفقة ضم مهاجم بال السويسري الدولي المصري محمد صلاح الى صفوفه.

وأكد مورينهو لدى سؤاله على هامش مباراة فريقه امام ستوك سيتي في دور الـ16 لمسابقة كأس انجلترا، أن صلاح وقع على عقد انضمامه الى الفريق اللندني الذي كان اعلن قدومه الخميس الماضي.

ولم يحدد تشلسي قيمة صفقة التعاقد مع الدولي المصري الواعد (21 عاما)، بيد أن وسائل الاعلام البريطانية تطرقت الى مبلغ 11 مليون جنيه استرليني (2ر13 مليون يورو).

ويأتي الاعلان عن التعاقد مع صلاح غداة الاعلان الرسمي عن رحيل الدولي الاسباني خوان ماتا (25 عاما) من تشلسي الى مانشستر يونايتد.



ومحمد صلاح (17 هدفا في 27 مباراة مع منتخب مصر)هو ثالث لاعب ضمه تشلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد البوركينابي برتران تراوريه والصربي نيمانيا ماتيتش.



وكان صلاح سجل ثلاثة اهداف في اربع مباريات واجه خلالها تشلسي الموسم الماضي في مسابقة يوروبا ليغ وخلال الموسم الحالي في دوري ابطال اوروبا.



واعجب مورينهو بالمهاجم المصري خلال مباراتي الفريقين ضمن دوري ابطال اوروبا، حيث سجل هدفين في مرماه في كل منها وبفضله فاز بال ذهابا 2-1 وايابا 1-صفر.



يذكر ان صلاح انضم الى بال قادما من المقاولون العرب عام 2012 بعد ان لفت الانظار خلال مباراة منتخب مصر تحت 23 عاما ضد بال بالذات.

