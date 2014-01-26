جمهور الاتحاد .. "بطل الدوري"

(١)

تقاسموه وكأنه غنيمة حرب .. وقسموّه وكأنه قطعة أرض .. وكلما أكلته الهزيمة حبة، حبة، كما كان يأكل هو خصومه "أكل البرشومي"، قال بعضهم لبعض "أنتم" السبب .. وكلما فاز، وملأ قلوب جماهيره بالزهو والزهر والسعادة، قال بعضهم لبعض "نحن" السبب!

(٢)

هذا "الاتحاد" المصنوع من "رغبة شديدة في الفوز"، والمتاح للحب كلحظة فرح نادرة، والجاهز تماماً لتعليمك كيف يصبح الفخر اسما من اسمائك، يُذبح الآن فوق منصة القتلة .. يذبح بالسكين نفسها التي كان يستخدمها في حشو قلوب أنداده بالموت.

(٣)

تنازع رجاله السلطة .. وتوقف أثرياؤه عن دفع المال .. وغصت حلوق كباره بالكلمات البغيضة والقصص السيئة، والتلميحات الكريهة، ومع ذلك كانت جماهيره تذهب إلى الملعب، وتشجع، وكأن الهزيمة لم تتذوق لهم "طَعماً"، ولم يتذوقوا لها "طُعماً".

(٤)

كانت الخسارة تمد لسانها في وجوههم .. والاعلام يتمدد على ارائك "عزهم" بأحذيته المتسخة .. والقنوات تعرض مأتم شتائمهم على الهواء مباشرة .. ومع ذلك كانت جماهيره تذهب إلى الملعب، وتشجع، وكأن الهزيمة لم تتذوق لهم "طَعماً"، ولم يتذوقوا لها "طُعماً".

(٥)

كانت الحقيقة ناقصة، ورقبتها معلقة في مشنقة الدجل .. والوعود غارقة في بحر من الأكاذيب .. والمعلومات التي يقدمها كل معسكر عن قائده، كانت كؤوسها تفيض بسكرة غباء فاحش .. ومع ذلك كانت جماهيره تذهب إلى الملعب، وتشجع، وكأن الهزيمة لم تتذوق لهم "طَعماً"، ولم يتذوقوا لها "طُعماً".

(٦)

في "عزهم" كانت "آه يا إتي" تقال من "فرط البهجة" .. أما في "عزائهم" الآن، فإن "آه يا إتي" يجب أن تقال من "انفراط البهجة".

(٧)

.. وبين فرطها وانفراطها .. ورغم كل الخسائر التي لحقت به، يجب الاعتراف أن "جمهور الإتحاد، هو بطل الدوري".



نقلاً عن "عكاظ" السعودية

