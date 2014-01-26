دورتموند يفتقد جهود بلازتشيكوفسكي بسبب الإصابة

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعرض لاعبه البولندي الدولى ياكوب بلازتشيكوفسكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وتعرض بلازتشيكوفسكي لاعب الوسط المهاجم للإصابة في وقت مبكر من المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع اوجسبورغ بهدفين لمثلهما أمس السبت.



وأوضح اللاعب البولندي عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيخضع لعملية جراحية، الخميس المقبل.

وقال بلازتشيكوفسكي: "سأفعل أي شيء بمقدوري من أجل العودة إلى الملاعب أكثر قوة من أي وقت مضى".



وانضم بلازتشيكوفسكي إلى دورتموند في 2007 وتوج مع الفريق بلقبين في "البوندسليغا" ومثلهما في كأس ألمانيا، وشارك في 16 مباراة بالدوري المحلي هذا الموسم وسجل هدفين.



ويعاني دورتموند الذى يحتل المركز الثالث حاليا من شبح الإصابات في صفوفه، حيث يعاني ماتس هوميلس وايلكاي جوندوجان من الإصابة، ولكنهما قد يعودان إلى الملاعب الشهر المقبل، بينما قد يستمر غياب نيفين سوبوتيتش لفترة أطول بسبب الإصابة.

