روما يقترب من الصدارة وميلان ينتفض وإنتر يتعادل

المصدر: روما - د ب أ

سجل ادام لياييتش وجيرفينيو وفرانشيسكو توتي ثلاثة أهداف ليقودوا فريق روما للفوز على ملعب مضيفه فيرونا 3-1، اليوم الأحد، في المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليقلص نادي العاصمة الفارق خلف يوفنتوس المتصدر إلى ست نقاط.



وفاز ميلان بصعوبة شديدة على ملعب مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف فيما تعادل إنتر ميلان سلبيا مع ضيفه كاتانيا.



وفي باقي المباريات فاز ليفورنو على ضيفه ساسولو 3-1 وبارما على ضيفه اودينيزي بهدف نظيف، وتورينو على ضيفه اتالانتا بهدف نظيف، أيضا فيما تعادل سامبدويا مع ضيفه بولونيا بهدف لمثله.



وتعادل يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله، البارحة، رغم طرد حارس مرماه جيانلويجي بوفون، لتتوقف مسيرة الانتصارات الـ12 المتتالية للسيدة العجوز، ولكنه ظل في الصدارة برصيد 56 نقطة من 21 مباراة.



وعلى ملعب فيرونا سنحت فرصتان محققتان لروما عن طريق ماتيا ديسترو ثم سجل المهاجم الصربي لياييتش هدف السبق لروما مستغلا عرضية متميزة من الإيفواري جيرفينيو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وبعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أدرك ايميل هالفريدسون التعادل لفيرونا بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى.



ولكن جيرفينيو تمكن من تسجيل الهدف الثاني لروما بحلول الدقيقة 60 عبر تسديدة صاروخية في الزاوية اليسرى.



وحصل روما على ضربة جزاء قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة سجل منها القائد فرانشيسكو توتي الذي شارك من على مقاعد البدلاء، الهدف الثالث للفريق.



ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد فيرونا عند 32 نقطة في المركز السادس.



وعلى ملعب كالياري، سجل ميلان ي فوزه الثاني على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي بعد فوزه في المباراة الماضية على ضيفه فيرونا بهدف نظيف تحت قيادة مدربه الجديد كلارنس سيدورف.



وتقدم ماركو ساو بهدف لكالياري في الدقيقة 23 ولكن ماريو بالوتيلي سجل هدف التعادل لميلان قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.



وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة خطف جيانباولو باتزيني هدف الفوز القاتل لميلان الذي ارتفع رصيده إلى 28 نقطة بينما تجمد رصيد كالياري عند 21 نقطة.



وأهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين وتعادل سلبيا مع ضيفه كاتانيا ليحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس مقابل 14 نقطة لكاتانيا في المركز 20 الأخير.

