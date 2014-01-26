كأس آسيا الأولمبية: العراق يتوج بطلا للنسخة الأولى

توج المنتخب العراقي لكرة القدم بطلا للنسخة الاولى من كاس اسيا الاولمبية (تحت 22 سنة) بفوزه على نظيره السعودي 1-صفر، اليوم الخميس، في المباراة النهائية.

وسجل مهند كرار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء بعد ان سدد عبد الفتاح عسيرى الكرة في القائم الايسر (32).

وسلم الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كأس البطولة للعراق، وقلد لاعبي المنتخبين الميداليات الذهبية والفضية، كما سلم جوائز شرفية حيث حاز المنتخب الكوري الجنوبي على جائزة اللعب النظيف، واستحق الايراني كافي رضائي جائزة هداف البطولة برصيد خمسة اهداف بفارق هدف عن العراقي مروان حسين، والعراقي امجد خلف جائزة افضل لاعب في البطولة.