رونالدو: لا أهتم ببرشلونة.. وتمنيت تسجيل "المقصية"

أبدى مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته الكبيرة بعد قيادته فريق العاصمة الإسبانية، لتحقيق نتيجة الفوز 2-صفر على ضيفه غرناطة، في المباراة التي أقيمت، البارحة، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأكّد اللاعب الأفضل في العالم، بأنّ فريقه قد حقق فوزًا مستحقًا بالنظر إلى ما قدمه الفريق طوال 90 دقيقة، مُوضحًا بأنّ نادي العاصمة الإسبانية قد واصل عُروضه القوية في الآونة الأخيرة.



وأعرب نجم الكرة البرتغالية، في حديثه لصحيفة "ماركا"، عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الكبير، الذي حظي به في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، حيث أقامت جماهير الريال "دخلة" احتفالية لرونالدو، رافعين شعار CR7 وصفقوا له بشدة قبل صافرة البداية.



وعن الضربة المقصية الرائعة التي تصدى لها حارس غرناطة "روبيرتو" على بعد ثوان معدودة من نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ذكر "رونالدو" بأنّه كان يتمنى تسجيل الهدف، مُشيرًا إلى أن هذا الهدف الضائع كان بإمكانه أن يكون واحدًا من أفضل الأهداف في مسيرته الكروية الحافلة.



وعن اعتلاء فريقه صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، والتقدم على الغريم برشلونة، قال رونالدو: "لا أهتم بما يفعله الآخرون، والأهم بالنسبة لي فقط هو فريقي".

