ماتا يستكمل أكبر صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد

استكمل خوان ماتا صانع لعب منتخب اسبانيا إجراءات انتقاله من تشلسي إلى غريمه مانشستر يونايتد مقابل 37.1 مليون جنيه إسترليني (61.22 مليون دولار)، في أكبر صفقة في تاريخ حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وقال ماتا (25 عاما): "أنا سعيد جدا بالانتقال إلى يونايتد. قضيت سنوات سعيدة جدا في تشلسي، لكن حان الوقت لخوض تجربة جديدة. يونايتد هو المكان المثالي بالنسبة لي".



وتوج ماتا بجائزة أفضل لاعب في تشلسي في أول موسمين مع الفريق وقاد النادي اللندني لإحراز لقب دوري أبطال اوروبا 2012 وكأس الأندية الاوروبية العام الماضي، لكنه خرج من حسابات المدرب جوزيه مورينهو في معظم مباريات الموسم الجاري.



وفضل مورينهو الاعتماد على الثنائي البرازيلي أوسكار وويليان والجناح البلجيكي إيدن هازارد خلف المهاجم الوحيد في خطة لعب 4-2-3-1 ليصبح ماتا مطالبا بالرحيل حتى يحافظ على مكانه في تشكيلة منتخب اسبانيا في نهائيات كأس العالم.



وقال ماتا صاحب الشعبية الكبيرة في ستامفورد بريدج: "تشلسي من فرق القمة ولدي العديد من الأصدقاء، هناك لكن لا يمكن رفض فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد."



وأضاف اللاعب الذي انتقل إلى تشلسي في اغسطس اب 2011 من بلنسية الاسباني مقابل 23.5 مليون جنيه استرليني "أتطلع إلى مساعدة المدرب (ديفيد مويز) والفريق في السنوات المقبلة".



وتعد هذه الصفقة بمثابة دفعة كبيرة ليونايتد الذي خرج من كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية هذا الموسم ويبدو بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري.



ويحتل فريق مويز المركز السابع في الدوري متأخرا بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر، لكنه يبقى ينافس في دوري أبطال اوروبا.



وقال مويز: "خوان من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز صانع اللعب ونحن فخورون بضمه".



وأضاف "كان (ماتا) من أهم أسباب نجاح تشلسي بعدما مرر 28 كرة حاسمة، وأحرز 32 هدفا في آخر موسمين بالدوري الانجليزي".



ولن يكون بوسع ماتا اللعب في بطولة اوروبا هذا الموسم، لكنه يمكن أن يخوض مباراته الأولى مع يونايتد أمام كارديف سيتي في اولد ترافورد الثلاثاء المقبل.



وكسرت قيمة ضم ماتا الرقم القياسي لصفقات يونايتد، بعدما كان البلغاري ديميتار برباتوف صاحب أغلى صفقة عندما انضم للفريق قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 30.75 مليون جنيه استرليني في 2008.

