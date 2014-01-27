أرسنال سيمدد عقد المدرب الفرنسي آرسين فينغر

ذكر المدير العام لنادي أرسنال، متصدر ترتيب الدور الانجليزي لكرة القدم، ايفان غازيديس، اليوم الاثنين، أن النادي اللندني يريد تمديد عقد المدرب الفرنسي آرسين فينغر الذي ينتهي أواخر الموسم الحالي.



ويعتبر فينغر بعد رحيل الاسكتلندي اليكس فيرغوسون عن مانشستر يونايتد بعد 27 عاما، أقدم مدرب في الدوري الانجليزي حيث تسلم مهامه في سبتمبر 1996.



وقال غازيديس خلال حفل توقيع عقد رعاية مع شركة بوما الالمانية للتجهيزات الرياضية: "آرسين سيمدد عقده معنا. نحن واثقون من ذلك، وفي اللحظة المناسبة سنعلن بهدوء أنه الشخص الجيد في المستقبل. النادي كان دائما وكليا وراءه".



ويرفض فينغر باستمرار الاجابة على أي سؤال حول وضعه الشخصي، لكنه ألمح الشهر الماضي إلى أن قراره اتخذ.

