إشادة عالمية بـ"إنسانية" هيغيتا

امتدح الموقع الرسمي لشبكة قنوات "إي.إس.بي.إن" الأميركية التصرف الإنساني النبيل الذي أقدم عليه مدرب حراس المرمى بنادي النصر السعودي لكرة القدم، الكولومبي خوسيه رينيه هيغيتا، حينما روى عطش نسر كان قد اقتحم إحدى الحصص التدريبية للفريق السعودي.

وأشاد موقع الشبكة الأميركية، بالتصرف الإنساني النبيل، لحارس مرمى منتخب كولومبيا السابق، الشهير بلقب "الحارس المجنون"، مُؤكدًا بأنّ مدرب حراس نادي النصر السعودي، قد أظهر وجهًا جديدًا مغاير تمامًا للشخصية المثيرة للجدل، والمشاغبة التي اشتهر بها.

ولم يتوان موقع الشبكة الأميركية في توجيه عبارات الثناء للحارس الأفضل في تاريخ كرة القدم الكولومبية، مُستذكرًا صدته التي اشتهر بها في شبابه والتي سميت "بلدغة العقرب".

وأكّد الموقع بأنّ صدة "لدغة العقرب" ستظل محفورة في ذاكرة عُشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع الكرة الأرضية، مثلما هو الشأن بالنسبة للنطحة الشهيرة التي وجهها صانع ألعاب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان إلى صدر لاعب المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي والتي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء في نهائي بطولة كأس العالم 2006 والتي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين.