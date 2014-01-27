اتحاد القدم يعلن تشكيل غرفة فض المنازعات

يعتمد مجلس إدارة اتحاد القدم السعودي في اجتماعه المقرر عقده، الجمعة المقبل، تشكيل غرفة فض المنازعات والتي ستتخصص في البت في قضايا الاحتراف.



وعلمت "العربية نت" أن الاتحاد سيختار تشكيلا ابرز مرشحيه رئيس لجنة المسابقات السابق فهد المصيبيح، ومحمد السراح، ومصلح ال مسلم، وطارق كيال، وعامر الأحمدي، ليكون عملهم يختص في حسم جميع القضايا المتعلقة بمسائل الاحتراف بين اللاعبين والأندية او الوكلاء والأندية، وتبليغ لجنة الاحتراف بقراراتها التي بناء عليها يتم منع الاندية من التسجيل أو تغريمها.



وستتفرغ لجنة الاحتراف لتنظيم الوسط الاحترافي، إذ ستصدر لائحة جديدة لتنظيم عمل وكلاء اللاعبين، وكذلك عقد دورات تثقيفية للاعبين في لائحة الاحتراف.

