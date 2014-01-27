الجزائر تُغري الموهوب بن طالب بـ"كأس العالم"

عرجت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلى موضوع اللاعب الفرنسي الجزائري الشاب نبيل بن طالب متوسط ميدان توتنهام الانجليزي، الذي يبدو أنه حسم أمره بشأن منتخب البلد الذي سيمثله في المستقبل.

وحسب مصادر المجلة فقد يلبس بن طالب قميص المنتخب الجزائري، حيث سيكون على موعد الشهر المقبل مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد رورواة الذي سيعرض عليه الالتحاق بالمنتخب الجزائري المتأهل إلى نهائيات مونديال البرازيل 2014.

وذكرت المجلة أن اللاعب الذي أصبح أساسيا في تشكيلة "السبيرز" بعد مجيء المدرب تيم شيروود إلى الفريق اللندني خلفا للبرتغالي أندريه فيلاس بواش، برز بشكل لافت في الدوري الانجليزي، وهو الأمر الذي جلب أنظار مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذين أبدوا اهتماماً كبيراً باللاعب تحسباً لتجنيسه وضمه مستقبلاً لمنتخب الأسود الثلاثة.

وأكدت المجلة الفرنسية، أن روراوة سيحاول إقناع بن طالب بالمشروع الرياضي الذي يقوم به على مستوى المنتخب الجزائري، كما سيحاول إغرائه بالمشاركة في مونديال البرازيل القادم، لاسيما وأن اللاعب في مقتبل العمر ولم يتجاوز الـ19 عاماً، وبالتالي سيكون أحد الركائز الأساسية لـ"الخضر" في مختلف الاستحقاقات المقبلة.

وبن طالب الذي مثّل المنتخب الفرنسي للشباب، وذكرت تقارير مؤخراً وجود مساع لضمه لمنتخب فرنسا الأول؛ ترعرع في نادي ليل الفرنسي، قبل أن ينتقل لبلجيكا وهو في 15 من عمره، حيث التحق بأكاديمية نادي رويال بيروويلز، ثم انتقل لنادي موسكرون، وبعد ذلك تحوّل إلى إنجلترا من بوابة نادي برمنغهام.

والتقط كشافو توتنهام اللاعب الموهوب بعد ذلك، حيث جرى ضمه للنادي وتدرج في فرق الفئات السنية المختلفة، قبل أن يقرر فيلاش بواش ضمه للفريق الأول، إلى أن حانت الفرصة للمشاركة بشكل منتظم ودائم مع الفريق.

